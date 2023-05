Google, privacy sul web potrebbe costare cara alle imprese

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 25 MAG – Qualche giorno fa, Google aveva

annunciato i nuovi sviluppi dell’iniziativa Privacy Sandobox.

Con questa, entro il primo trimestre del 2024, l’1% di chi usa

il software di navigazione Chrome lascerà meno tracce dietro di

sé, i cosiddetti cookie. Una mossa che, secondo un nuovo studio

del Boston Consulting Group, potrebbe costare alle imprese una

perdita tra l’1 e il 5% del loro fatturato. Il tema è affrontato

nella ricerca “It’s time to start your AI-led Data Driven

Transformation” di Bcg, da cui emerge la necessità per le

imprese che vivono molto di digitale di ripensare i loro modelli

di marketing, a fronte dei prossimi cambiamenti di Google e del

browser Chrome.

“Le aziende, anche se appartenenti a settori differenti,

sembrano ancora impreparate ai cambiamenti che stanno per

arrivare, data la scarsa maturità tecnologica e i rischi

connessi alla gestione del dato” ha sottolineato Paola Scarpa,

Managing Director and Partner di Bcg e autrice dello studio.

“Essere consci del divario tra le attuali capacità e le

ambizioni, però, è un potente strumento per identificare le

priorità e avviare un percorso di trasformazione. Il che non

comporta esclusivamente lo sviluppo di un lavoro di raccolta e

analisi dati. Sarà fondamentale la nascita di partnership tra i

vari attori della filiera, ad esempio, per sfruttare le

potenzialità del dato al massimo, bilanciando costi e valore

generato”.

Oggi Chrome supporta più del 61% di tutto il traffico web in

Europa. La personalizzazione delle esperienze offerte ai

consumatori è attualmente possibile perché esistono dei sistemi

di monitoraggio costante, anche con tecniche che rendono anonimi

i dati, come la raccolta dei cookie. Sono questi che fanno

visualizzare un prodotto visto su un sito di e-commerce anche

altrove, grazie alla profilazione dei navigatori. La perdita

compresa tra l’1% e il 5% prevista dagli analisti si riferisce

al contraccolpo, negativo, per la minore visibilità dei marchi

rispetto a utenti specifici, idealmente interessati a

determinati prodotti e servizi. (ANSA).



