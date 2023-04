Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Tagli alle lezioni di fitness e alla

frequenza con cui vengono sostituiti i computer portatili.

Google annuncia una stretta sui servizi ai dipendenti per

risparmiare. L’obiettivo da centrare per il 2023 è quello di “risparmi duraturi tramite un miglioramento della velocità e

dell’efficienza”, ha detto Ruth Porat, il chief financial

officer di Google in una email ai dipendenti riportata da Cnbc.

