Google, sulla confezione del Pixel 6 c’è anche l’italiano

Condividi l'articolo









Oggi Google svelerà, alle 19, i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il colosso statunitense ha già confermato i mercati che riceveranno i modelli nella fase di lancio e l’Italia non è presente. Nonostante ciò, un’immagine che sta circolando molto sul web nelle ultime ore mostra la confezione di un Pixel 6 con descrizione in varie lingue, tra cui proprio l’italiano. Nessuna conferma ufficiale ma la presenza anche dello spagnolo, il cui Paese è come l’Italia escluso dalla prima commercializzazione, fa presagire un arrivo futuro non troppo lontano dagli scaffali. C’è da dire che anche il Pixel 4a (5G) del 2020 presentava una confezione di vendita con diciture in italiano ma non è mai arrivato nei negozi o sugli store nostrani.

Intanto, emergono notizie anche sui prezzi di vendita di Pixel 6 e Pixel 6 Pro per il mercato francese, quello più vicino al nostro. Riportati su Twitter dall’account OnLeaks, il Pixel 6 12/128GB avrà un cartellino da 649 euro mentre il Pixel 6 Pro 12/128GB costerà 899 euro. Entrambi i modelli vengono elencati come disponibili a partire dal 28 ottobre. In un primo momento, le indicazioni sui prezzi erano apparse anche sulla versione britannica di Amazon, poi rimosse.

Sono rimaste però le pagine dei due smartphone, con relative specifiche. Per il Pro, la declinazione top di gamma, si parla di un display da 6,71 pollici, refresh rate a 120 Hz e, ovviamente, processore Google Tensor, la vera novità della casa, il primo sistema hardware ingegnerizzato interamente da Big G.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte