Google svela il Pixel 4a, in Italia arriverà solo a ottobre

Google ha finalmente svelato il Pixel 4a, lo smartphone di fascia media prodotto dal colosso di Mountain View. Atteso nei mesi scorsi, il dispositivo ha tra le caratteristiche principali le dimensioni compatte, il prezzo basso e una fotocamera dalla buona resa. In Usa e in altri mercati sarà disponibile nella seconda metà di agosto, mentre in Italia sarà in vendita solo all’inizio di ottobre.

Il Pixel 4a monta uno schermo da 5,81 pollici, con un forellino che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Il comparto fotografico è quello del fratello maggiore, il Pixel 4, con un’unica fotocamera posteriore da 12,2 megapixel.

A differenza del Pixel 4, il processore è lo Snapdragon 730G di Qualcomm, una scelta che ha fatto piovere qualche critica su Google. A supportare il chip, 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. La batteria non è delle più capienti: 3.140 mAh, ma con caricatore rapido da 18 W incluso nella confezione. Lo smartphone, nella finitura nera, arriverà sugli scaffali italiani a circa 390 euro.



