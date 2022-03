Google,arrivano algoritmi Mum e Bert per migliorare ricerche

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Si chiamano Mum e Bert i due

modelli di Intelligenza artificiale che Google sta integrando

nel suo motore di ricerca. Presentati alla conferenza degli

sviluppatori dello scorso anno, stanno entrando in azione con

l’obiettivo di rendere i risultati anti-spam, più affidabili e

personalizzati, a seconda delle domande e dei termini posti.

Mum, ad esempio, può comprendere le motivazioni dietro

ricerche di argomenti legati a momenti di crisi personale, per

mostrare informazioni attendibili. Bert è invece stato pensato

per ridurre i risultati imprevisti. “Grazie a Bert – spiega

Google – riusciamo a capire meglio se le ricerche sono mirate a

contenuti espliciti, aiutando a limitare notevolmente le

possibilità di incontrare risultati inaspettati”. Secondo

l’azienda, l’uso dell’algoritmo ha permesso di nascondere il 30%

dei risultati non pertinenti in modo particolare su temi

relativi a etnia, orientamento sessuale e genere. L’obiettivo

dell’intelligenza artificiale è anche quello di minimizzare i

link che contengono spam o notizie fuorvianti.

“Usiamo l’IA per ridurre le pagine di spam inutili e

talvolta pericolose. Nei prossimi mesi utilizzeremo Mum per

migliorare la qualità delle nostre protezioni anti spam e fare

lo stesso in lingue per cui disponiamo pochissimi elementi su

cui basare la formazione. Saremo anche in grado di identificare

meglio le richieste legate a crisi personali in tutto il mondo,

collaborando con partner di fiducia a livello locale per

mostrare informazioni utili in molti altri paesi. Come ogni

passo avanti della ricerca, questi cambiamenti sono stati e

continueranno a essere sottoposti a una valutazione rigorosa,

con il contributo dei nostri valutatori in tutto il mondo, per

assicurarci di fornire risultati più pertinenti e utili”.

(ANSA).



