Gosens, grande orgoglio essere all’Inter

(ANSA) – MILANO, 27 GEN – “È un grande orgoglio perché sono

arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, sono troppo

contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare”. Sono

queste le prime parole di Robin Gosens da giocatore dell’Inter,

intervistato da Inter Tv. “Ho parlato ieri sera in videochiamata

col mister , mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho

raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare

insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la

squadra – ha proseguito l’esterno mancino, che arriva

dall’Atalanta -. Seguire le orme dei campioni tedeschi in

nerazzurro? Anche questo è un grande orgoglio, qui ci sono stati

grandissimi campioni che hanno scritto la storia con questa

società. Io spero di poter continuare a scrivere questa storia,

non vedo l’ora di mettere tutto quello che ho in campo per

l’Inter”, ha concluso Gosens. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte