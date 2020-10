Gotti, contro il Milan vogliamo fare punti

(ANSA) – UDINE, 31 OTT – “Il Milan è migliorato passo dopo

passo grazie a una strategia globale che mescola giocatori

giovani e altri che possono aiutarli a crescere. Una squadra

propositiva, che si è guadagnata a pieno titolo il primato in

classifica. È vero che l’Udinese spesso si esprime bene con le

big, ma non possiamo accontentarci. Il nostro obiettivo deve

essere quello di fare punti”: lo ha detto a Udinese Tv il mister

dei friulani Luca Gotti alla vigilia del lunch match coi

rossoneri.

A proposito di Ibrahimovic, il tecnico da detto che lo

svedese “ha sicuramente dato un importante contributo alla

squadra in fatto di mentalità. Inoltre è il capocannoniere della

serie A, con 6 gol in 5 gare. Né l’Udinese né nessun’altra

squadra può concedersi il lusso di ignorare le sue qualità”.

Circa la formazione e la possibilità di vedere l’ex Deulofeu

nell’11 titolare, Gotti ha spiegato che “Gerard è uno

stakanovista del lavoro. Bisogna frenarlo, tende a essere un

perfezionista e a esagerare coi carichi. Dopo sette mesi di

inattività si è presentato in condizioni fisiche e atletiche

perfette, addirittura meglio di prima. Gli mancano brillantezza,

intensità, accelerazione, precisione ma sono doti che si

affinano giocando”.

Rispetto agli altri giocatori reduci da infortuni, il

tecnico bianconero si è detto sorpreso anche dalla condizione di

Stryger Larsen: “Dopo tre mesi di stop non pensavo di trovarlo

così brillante”.

“Musso ha accelerato notevolmente i tempi di recupero

inizialmente paventati – ha aggiunto – mentre Nuytinck ha fatto

due soli allenamenti con la squadra e ci vorrà ancora un po’ per

rivederlo al meglio”. (ANSA).



