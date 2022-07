Governo, Conte vede Draghi: “Restiamo al governo ma serve discontinuità”

Condividi l'articolo

“Abbiamo parlato con Draghi, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5s, abbiamo accumulato un forte disagio politico. Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo ma occorre un forte segno di discontinuità”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi durato oltre un’ora. “Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo quotidianamente in discussione”, ha detto Conte in un altro passaggio. “Dobbiamo intervenire – ha elecato l’ex premier – a favore di famiglie e imprese con un intervento straordinario. 200 euro di bonus non servono. Va tagliato il Cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo”.

“Draghi – ha spiegato – si prenderà un po’ di tempo per valutare le nostre richieste, non mi aspettavo una risposta immediata, non sarebbe neanche stato serio”.

Conte questa mattina dal partito ha presieduto il consiglio nazionale chiamato a decidere la linea in vista dell’incontro a Palazzo Chigi nel quale è prevalsa la linea della permanenza al governo anche se, sottolineano fonti del movimento, questo è legato alle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle nostre richieste.

Ieri si è registrata un’altra giornata di tensioni e accuse reciproche con la maggioranza divisa ancora una volta sul superbonus.

Agenzia ANSA Palazzo Chigi: ‘Totale apertura al dialogo ma c’è poco tempo’. La Lega: Così due pesi e due misure’. M5s al vertice di maggioranza: ‘Accordo sul 110% o niente fiducia’ (ANSA)

Proseguono intanto le trattative nella maggioranza per arrivare ad un accordo sul decreto aiuti ed evitare divisioni. Ed è per questo che il dibattito in Aula alla Camera dovrebbe è stato rinviato alle 14.

“Non è il momento di fare previsioni, spero solo che vada bene”. Lo ha detto il ministro per i beni culturali Dario Franceschini a San Gimignano (Siena) intervenendo agli stati generali della bellezza di Ali e in riferimento all’incontro in corso tra il premier Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte. “In una fase di opportunità e di insidie penso che una crisi sarebbe una delle cose più pazzesche che possa avvenire” ha aggiunto il sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci.

“Il M5s – attacca Iv con Ettore Rosato intervenendo a Skytg24 – sta facendo perdere tempo su un decreto importante per famiglie e imprese in un momento complicato come questo, mentre tra l’altro Draghi è impegnato in incontri delicati. Questo non è certo il messaggio che dobbiamo dare agli italiani, serve mettere da parte le bandierine ideologiche per lavorare con unità nell’interesse del Paese”.

LA DIRETTA

.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte