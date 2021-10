Governo del Venezuela sospende il dialogo con l’opposizione

Condividi l'articolo









(ANSA) – CARACAS, 17 OTT – La delegazione governativa del

Venezuela impegnata da metà agosto nel dialogo con l’opposizione

in Messico ha annunciato che non parteciperà all’inizio del

quarto round di negoziato che doveva cominciare oggi a Città del

Messico in segno di protesta dopo l’estradizione di Alex Saab,

imprenditore colombiano considerato molto vicino a Nicolas

Maduro.

Saab è stato estradato nella notte negli Stati Uniti da Capo

Verde, dove era stato arrestato nel 2020 insieme al suo socio in

affari Alvaro Pulido, quando il suo aereo vi ha fatto scalo per

effettuare un rifornimento. Gli Stati Uniti lo accusano di vari

reati, tra cui corruzione e riciclaggio di denaro, ma

soprattutto di essersi impossessato, anche per conto di Maduro,

di milioni di dollari destinati ad aiuti alimentari per la

popolazione venezuelana.

Il governo venezuelano ha definito l’estradizione “illegale”,

un “rapimento realizzato dal governo degli Stati Uniti in

combutta con le autorità di Capo Verde”. Gli oppositori hanno

invece plaudito all’iniziativa. Da qui la decisione del governo

di non partecipare, in segno di protesta, ai colloqui di Città

del Messico. (ANSA).



