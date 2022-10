Governo Meloni, ecco la lista dei ministri

Condividi l'articolo

Giorgia Meloni ha accettato l’incarico senza riserva e già nella giornata di domani giurerà insieme al nuovo governo. Dopo oltre un’ora di colloquio con il presidente Sergio Mattarella, la nuova premier italiana si è presentata si giornalisti per esporre i nomi della squadra di governo dell’esecutivo nascente. Ecco chi ha scelto Giorgia Meloni.

Ministero degli Interni, dott. Matteo Piantedosi

Matteo Piantedosi, ministro non politico, prenderà il posto di Luciana Lamorgese al ministero degli Interni. Attuale prefetto di Roma, è stato capo di gabinetto quando al ministero degli Interni c’era Matteo Salvini.

Ministero degli esteri, on. Antonio Tajani

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Ppe, prenderà il posto di Luigi Di Maio al ministero degli Esteri. Eletto il 25 settembre alla Camera, è stato parlamentare europeo e commissario europeo per i Trasporti. Per lui, Giorgia Meloni proporrà anche l’incarico di vicepresidente del Consiglio.

Ministero della Difesa, on. Guido Crosetto

Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia ma da tempo lontano dalla politica attiva, prenderà il posto di Lorenzo Guerini al ministero degli Esteri. Eletto il 25 settembre alla Camera, ha già ricoperto questo incarico durante il governo Berlusconi VI.

Ministero dell’Economia e delle finanze, on. Giancarlo Giorgetti

Giancarlo Giorgetti, senatore della Lega, durante il governo Draghi è stato ministro dello Sviluppo economico e durante il governo Conte I ha ricoperto il ruolo di segretario del Consiglio dei ministri. Ha iniziato la sua carriera politica come sindaco di Cazzago Brabbia (Varese).

Ministero della Giustizia, on. Carlo Nordio

Carlo Nordio, ex magistrato di Venezia, è stato eletto lo scorso 25 settembre alla Camera tra le fila di Fratelli d’Italia. Al suo primo mandato in parlamento, è stato uno dei promotori del referendum per la riforma della Giustizia del giugno 2022.

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, sen. Matteo Salvini

Matteo Salvini, segretario della Lega, assume l’incarico ministeriale nel governo Meloni. Durante il governo Conte I è stato titolare del Viminale nonché vicepresidente del Consiglio. Succede a Enrico Giovannini. Per lui, Giorgia Meloni proporrà anche l’incarico di vicepresidente del Consiglio.

Ministero della Salute, prof. Orazio Schillaci

Orazio Schillaci, ministro non politico, è attualmente rettore dell’università di Roma-Tor Vergata. Ha fatto parte dell’Istituto superiore di sanità durante il periodo della pandemia su nomina di Roberto Speranza. È un medico specializzato in medicina Nucleare.

Ministero delle Riforme, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, è stata presidente del Senato dell’ultima legislatura sotto i governi Conte I, Conte II e Draghi. È stata componente del Csm e sottosegretario al ministero della Giustizia durante il governo Berlusconi IV.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso

Adolfo Urso, deputato di Fratelli d’Italia, ha già ricoperto il ruolo di viceministro delle Attività produttive durante il governo Berlusconi II e III e poi è stato viceministro dello Sviluppo economico durante il governo Berlusconi IV.

Ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, on. Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia, in cui ricopre un ruolo primario nella dirigenza del partito. È stato assessore alla Mobilità e ai trasporti della Regione Lazio durante l’amministrazione di Renata Polverini.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, on. Paolo Zangrillo

Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia, è un manager d’azienda di comprovata esperienza, che dal 2018 ha deciso di entrare in politica. È fratello di Alberto Zangrillo, medico e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dott.ssa Marina Calderone

Marina Calderone, ministro non politico, è attualmente alla guida del consiglio dell’ordine dei Consulenti del lavoro, ruolo che ricopre da 18 anni.

Ministero dell’Istruzione e del merito, dott. Giuseppe Valditara

Giuseppe Valditara, ministro non politico con una carriera passata come senatore del centrodestra, è professore ordinario di Diritto privato e pubblico romano nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

Ministero dell’Università e della ricerca, sen. Anna Maria Bernini

Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia, è stata ministro per le Politiche europee durante il governo Berlusconi IV. Attualmente, all’interno del partito, ricopre il ruolo di vicecoordinatrice nazionale. È stata docente universitaria presso l’università di Bologna.

Ministero della Cultura, dott. Gennaro Sangiuliano

Gennario Sangiuliano, ministro non politico, è attualmente direttore del Tg2. Giornalista professionista, è stato anche vicedirettore del quotidiano Libero. Da giovanissimo ha fatto parte del Fronte della gioventù.

Ministero del Turismo, sen. Daniela Garnero Santanchè

Daniela Garnero Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia è stata sottosegretario di Stato per l’attuazione del programma di governo durante l’esecutivo Berlusconi IV. È un’imprenditrice nel settore turistico.

Ministero per i Rapporti con il parlamento, on. Luca Ciriani

Luca Ciriani, deputato di Fratelli d’Italia, succede a Federico d’Incà. È stato vicepresidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è fratello dell’attuale sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

Ministero della Pubblica amministrazione, sen. Gilberto Pichetto Fratin

Gilberto Pichetto Fratin, senatore di Forza Italia, è stato viceministro dello Sviluppo economico durante il governo Draghi. In passato ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente della Regione Piemonte.

Ministero degli Affari regionali e Autonomie, sen. Roberto Calderoli

Roberto Calderoli, senatore della Lega, è stato vicepresidente del Senato per due legislature consecutive. Durante il governo Berlusconi IV ha ricoperto l’incarico di ministro per la semplificazione normativa e durante il Berlusconi III è stato ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione.

Ministero per le Politiche del mare e per il Sud, sen. Sebastiano Musumeci

Sebastiano Musumeci, senatore di Fratelli d’Italia, è stato presidente della Regione Siciliana e sottosegretario di Stato del ministero del Lavoro e delle politiche sociali durante il governo Berlusconi IV.

Ministero degli Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr, dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto, esponente di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e dei riformisti europei, è stato ministro per le Regioni e la coesione territoriale e ministro per i rapporti con le regioni durante il governo Berlusconi IV, nonché eurodeputato.

Ministero dello Sport e dei giovani, dott. Andrea Abodi

Andrea Abodi, ministro non politico, è un manager sportivo, che in passato è stato consigliere di amministrazione per CONI Servizi spa. È stato anche presidente della Lega nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC.

Ministero della Famiglia, della natalità e delle Pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella

Eugenia Maria Roccella, deputata di Fratelli d’Italia, è una giornalista e ha ricoperto di ruolo di sottosegretario al ministero della Salute nel governo Berlusconi IV.

Ministero della Disabilità, dott.ssa Alessandra Locatelli

Alessandra Locatelli, esponente della Lega, è stata ministro per la famiglia e per le disabilità durante il governo Conte I. Finora ha ricoperto il ruolo di assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte