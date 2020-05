Governo: Sala, Conte riveda compagine ministeriale

“Se dovessi dare un consiglio” al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “posto che oggi non vedo alternative a questo governo, è che deve rafforzare il suo sistema”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento a Radio 24. “La collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo – ha detto -. Non voglio apparire irrispettoso ma non è che la compagine ministeriale non possa essere rivista“.

“Non lo chiamerei tanto un rimpasto – ha concluso Sala alla trasmissione 24 Mattino, parlando dell’azione di governo nell’emergenza Covid – ma dico a Conte di fare una riflessione se quando il vento sarà forte e le difficoltà saranno grandi non avrà bisogno di avere davvero i migliori italiani al suo fianco”.



