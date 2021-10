Condividi l'articolo









Settima vittoria in stagione per Raul Fernandez sul circuito di Austin, nella gara della Moto2. Sul podio con lo spagnolo salgono anche due piloti italiani, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. L’australiano Remy Gardner, leader del mondiale, è caduto mentre si trovava in seconda posizione ed il suo vantaggio sul compagno di scuderia Fernandez si è ridotto a 9 punti, con tre gare ancora da disputare.

