Gp Arabia: problema cablaggio Ferrari Sainz, subito risolto

(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Allarme prima del via per la Ferrari

di Carlos Sainz prima del giro di formazione del GP dell’Arabia

Saudita. Il team di Maranello ha reso noto di aver “lavorato a

un problema riscontrato negli ultimi 30 minuti sull’auto di

Carlos”. Si trattava di un problema di cablaggio risolto

definitivamente dai meccanici Ferrari. “Problema per Sainz

risolto – ha detto Mattia Binotto, team principal Ferrari a Sky

– nulla di preoccupante. Ci concentriamo sulla gara. Oggi ci

sono tante insidie”. (ANSA).



