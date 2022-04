Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 APR – E’ confermata la pole position di

Charles Leclerc. Dopo essere stato ascoltato dai commissari, il

monegasco della Ferrari – come annuncia la Fia in un comunicato

– è stato assolto dopo che era stato chiamato per aver

rallentato troppo durante un giro nella prima manche delle

qualifiche. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte