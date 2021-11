Gp Brasile: Alonso il più veloce nella FP2, poi Verstappen

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Fernando Alonso su Alpine è stato il

più veloce nelle seconda sessione di prove libere del Gran

Premio del Brasile di F1, precedendo Max Verstappen su Red Bull

e Valtteri Bottas con la Mercedes. Lo spagnolo ex campione del

mondo ha fatto segnare il tempo di 1’11”238, lasciando a oltre

otto decimi l’olandese e a più di un secondo il finlandese e

tutti gli altri piloti, tra i quali Lewis Hamilton, quinto.

Più indietro le Ferrari, con Carlos Sainz ottavo davanti a

Charles Leclerc, nono. Prima dei due ferraristi si è piazzato

Antonio Giovinazzi, con l’Alfa Romeo. Molti piloti si sono visti

cancellare i loro migliori tempi per aver superato il limite

della pista, specialmente alla curva 4, tra loro lo stesso

Leclerc e Kimi Raikkonen, che ha chiuso comunque decimo.

Più tardi si disputerà la qualifica sprint, con Hamilton che

dovrebbe partire in pole position ma è ancora in attesa della

decisione dei commissari su una possibile penalizzazione per

mancata conformità del DRS. (ANSA).



—

