Gp Brasile; Bottas vince gara sprint, terzo Sainz

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Valtteri Bottas ha vinto la qualifica

sprint del Gp del Brasile e domani partirà dalla pole position

nella quart’ultima gara del Mondiale di Formula 1 in programma a

Interlagos. Nella mini-corsa di 24 giri sul circuito paulista,

il finlandese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen con la

Red Bull, domani in prima fila, e Carlos Sainz con la Ferrari,

che sarà in seconda a fianco di Sergio Perez con l’altra Red

Bull. Lewis Hamilton, partito dall’ultima posizione, è risalito

fino alla quinta, ma domani partirà decimo per una

penalizzazione. Settimo posto per Charles Leclerc. Bottas ha

incamerato i tre punti in classifica previsti per il vincitore,

due sono invece andati a Verstappen, che porta a 21 le lunghezze

di vantaggio su Hamilton, e uno allo spagnolo della Ferrari.

Domani la terza fila in griglia sarà occupata da Lando Norris

con McLaren e Leclerc con la ferrari, la quarta da Pierre Gasly

(AlphaTauri) ed Esteban Ocon, (Alpine), la quinta vedrà fianco a

fianco Sebastian Vettel con l’Aston Martin ed un Hamilton pronto

a ripetere la rimonta odierna, con l’obiettivo di salire sul

podio. (ANSA).



