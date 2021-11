Gp Brasile:multa a Verstappen per violazione regole parco chiuso

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Nessuna penalizzazione in pista ma

una multa di 50mila euro per Max Verstappen, l’olandese della

Red Bull che era finito sotto indagine da parte dei commissari

Fia per violazione delle regole del parco chiuso. Ieri

Verstappen si era avvicinato alla Mercedes di Lewis Hamilton

dopo le qualifiche e in un video lo si vedeva toccare l’ala

posteriore della monoposto. Questa mattina, ‘olandese, insieme

con un rappresentante della Red Bull, è comparso davanti ai

commissari per “presunta violazione dell’articolo 2.5.1 del

Codice sportivo internazionale Fia”, che consente l’ingresso nel

parco solo dei funzionari incaricati.

Secondo la Fia, Verstappen non avrebbe toccato l’ala

posteriore della Mercedes, ma solo avvicinato una mano come per

fare una misurazione ‘a occhio’ dopo aver fatto lo stesso sulla

sua Red Bull. Pertanto, l’olandese mantiene il secondo posto in

griglia per la qualifica sprint e potrebbe ereditare la pole

position se Hamilton fosse penalizzato, essendo a sua volta

sotto indagine per determinare se la sua vettura sia conforme ai

regolamenti. E’ proprio il suo Drs (il flap montato sull’ala

posteriore della monoposto che si apre per guadagnare velocità

massima) ad essere sotto la lente di ingrandimento perché si

aprirebbe più di quanto consentito dal regolamento. (ANSA).



