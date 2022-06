Gp Canada: Verstappen domina le libere, Ferrari lo tallonano

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Max Verstappen è stato il più veloce

anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Canada,

sul circuito di Montreal, dopo aver dominato la prima.

L’olandese leader del mondiale ha abbassato il suo miglior tempo

da 1.15.158 a 1.14.127, ma è tallonato dalle Ferrari, con

Charles Leclerc a 81 millesimi e Carlos Sainz staccato di poco

più di due decimi in configurazione da qualifica.

Solo undicesimo tempo per la seconda Red Bull, quella

condotta da Sergio Perez, con un distacco di oltre un secondo

mentre Lewis Hamilton è addirittura 13/o. Dietro ai due

ferraristi si sono accodati nei tempi, nell’ordine: Sebastian

Vettel (Aston Martin, +315), Fernando Alonso (Alpine, +416),

Pierre Gasly (Alpha Tauri, +752), George Russell (Mercedes,

+844) Lando Norris e Daniel Ricciardo (McLaren, +880 e +906),

con Esteban Ocon (Alpine, +992) che è decimo entro il secondo di

distacco da Verstappen.

Una segnalazione di pioggia entro la fine della sessione si è

rivelata pessimistica, quindi i team hanno potuto insistere con

i test sul long run, che la Red Bull ga compiuto con gomme medie

e la Ferrari con le soft. Domani per le qualifiche, previste

alle 22 italiane, è molto probabile che l’asfalto sia bagnato,

rimescolando così le carte. (ANSA).



