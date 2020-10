Gp Emilia: pole a Bottas, poi Hamilton, Leclerc 7/o

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Sarà Valtteri Bottas, a partire in

pole position domani nel gran premio di F1 dell’Emilia Romagna,

13/a prova del Mondiale 2020. Il finlandese della Mercedes ha

preceduto nelle qualifiche il campione del mondo, Lewis

Hamilton, che lo affiancherà in prima fila. Per la Ferrari di

Leclerc, settimo tempo e quarta fila in griglia.

Bottas ha fatto il suo giro migliore sul circuito di Imola in

1:13.609, precedendo il compagno di squadra di 97 millesimi. Il

dominio della Mercedes emerge dai distacchi che la coppia di

testa ha rifilato ai rivali: terzo miglior tempo per Max

Verstappen con la Red Bull, staccato di oltre mezzo secondo (567

millesimi); quarto tempo per Pierre Gasly sull’Alpha Tauri a 893

millesimi; quindi Daniel Ricciardo con la Renault a 911, sesto

Alexander Albon con la Red Bull (+963), e settimo Charles

Leclerc a 1″007. I Sebastian Vettel non ha partecipato all’ultima sessione di

qualifiche, essendo stato eliminato nella Q2; ha segnato il 14mo

tempo e domani partirà in settima fila. (ANSA).



