Gp Francia: sarà testa a testa Leclerc-Verstappen

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – La vittoria di Sainz a Silverstone e

quella di Leclerc in Austria hanno ridato vita a un mondiale di

Formula 1 che per la Ferrari sembrava segnato. Domenica prossima

si corre in Francia, a Le Castellet, e la lavagna Snai ha

restituito fiducia alla Ferrari e a Charles Leclerc, che parte

con la stessa quota (2,25) per la vittoria rispetto

all’olandese. A completare il podio Lewis Hamilton, che dopo tre

podi consecutivi si gioca a 8,00.

Più staccati Perez (a 10), Russell (a 15) e l’altra Ferrari

di Sainz (20), con quest’ultima che dovrebbe essere costretta a

cambiare la power unit rischiando quindi di scattare dal fondo

della griglia. Se Leclerc ha raggiunto Verstappen nelle quote

per la gara, in quelle per le prove libere e per le qualifiche

il monegasco è ultimamente partito sempre con una punta di

vantaggio sul rivale. La quota per la pole

position vede il ferrarista a 2,00, l’olandese a 2,50. Gli

ultimi risultati hanno spostato le quote antepost per il titolo

mondiale: Verstappen resta saldamente al comando, ma va

registrato un lieve incremento, da 1,25 a 1,35. Leclerc, invece,

scende da 4,00 a 3,50. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte