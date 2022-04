Gp Imola: Leclerc, ho sbagliato io non ci sono scuse

Condividi l'articolo

(ANSA) – IMOLA, 24 APR – “Questa stagione ho sempre guidato

molte bene dal primo Gp. Oggi ho guidato bene fino all’errore.

Abbiamo perso sette punti potenziali, perdiamo punti importanti

a fine campionato. La responsabilità è mia, non ci sono scuse”.

Non cerca alibi Charles Leclerc, dopo il sesto posto nel Gp di

casa a Imola, dove ha trionfato la Red Bull. “Ho visto che era

un giro dove forse c’era l’opportunità di passare secondo, ho

provato a fare troppa velocità e ho perso la macchina. Sono

dispiaciuto per tutto il team, per i tifosi. Dobbiamo guardare a

cosa è successo e tornerò più forte”, aggiunge il ferrarista a

SkySport. (ANSA).



