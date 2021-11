Gp Messico: subito bandiera gialla, Verstappen in testa

Condividi l'articolo









Subito bandiera gialla alla partenza del Gp del Messico di Formula 1, 18/a prova del mondiale che si disputa sul circuito Hermanos Rodriguez di Città de Messico. Max Verstappen, partito dalla terza piazza, è riuscito a superare le Mercedes che occupavano la prima fila ed è andato in testa, mentre Valtteri Bottas, che era in pole, è rimasto sorpreso dalla mossa dell’olandese della Red Bull e dopo la prima curva è stato toccato da un’altra monoposto, finendo in testa coda.

Nella bagarre, si è deciso di esporre bandiera gialla.

Dopo l’uscita della safety car, al quinto giro, sono ripartiti nell’ordine Verstappen, Lewis Hamilton con la Mercedes e Sergio Perez con la Red Bull. Quinto posto per Charles Leclerc e sesto per Carlos Sainz con le Ferrari.



