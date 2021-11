Gp Messico: Verstappen ‘Mondiale? E’ lunga ma si è messa bene’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “La strada è ancora lunga si è messa

bene anche se so che le cose possono cambiare rapidamente. Ora

andiamo in Brasile e sono ottimista”. Così il pilota della Red

Bull Max Verstappen, vincitore del Gp del Messico e leader dell

classifica piloti di Formula 1. “In partenza ho cercato di

frenare il più tardi possibile e così sono passato dal terzo al

primo posto, e su questo ha costruito la mia gara anche perchè

il passo della macchina è stato incredibile”, ha aggiunto

l’olandese. “Loro erano molto superiori su questa pista e per questo io

sono contento del secondo posto – ha affermato invece Lewis

Hamilton – Perez nel finale mi ha fatto molta pressione e

continuava a spingere, dimostrando la bontà della Red Bull. Io

comunque mi sono molto divertito”. (ANSA).



