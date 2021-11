Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – L’olandese Max Verstappen, su Red

Bull, ha vinto il Gp del Messico di Formula 1, 18/a prova del

mondiale. Secondo posto per il suo rivale per il titolo, Lewsi

Hamilton, su Mercedes, e terzo per il messicano Sergio Perez,

anche lui con la Red Bull. Quinta e sesta le Ferrari di Charles

Leclerc e Carlos Sainz. (ANSA).



