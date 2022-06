Condividi l'articolo

Il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna), partito dalla pole, ha vinto in Olanda la prima gara in carriera nella classe Moto3. Sul podio anche gli spagnoli Izan Guevara (GasGas) e Sergio Garcia (GasGas). Dennis Foggia (Honda) è caduto a cinque giri dal termine, mentre era in lotta per un posto sul podio. Un duro colpo per le ambizioni mondiali del pilota romano. Migliore degli italiani Stefano Nepa, settimo.



—

