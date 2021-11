Gp Qatar: Hamilton, lavoro notturno ha pagato in qualifica

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 NOV – “Ieri è stata una giornata difficile

e sono stato qui fino a mezzanotte con gli ingegneri, trovando i

punti in cui potevamo migliorare. A quanto pare hanno funzionato

e li abbiamo portati in qualifica. L’ultimo giro è stato

bellissimo”. Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dopo

aver conquistato la pole position nel Gp del Qatar, terz’ultima

prova del Mondiale di Formula 1.

“Questa pista è fantastica, davvero veloce, dà belle

sensazioni – ha continuato il britannico, che partirà con a

fianco il suo rivale per il titolo, Max Verstappen, al quale

però ha rifilato un distacco di quasi mezzo secondo -. E’ così

veloce che non sarà semplice seguire per chi starà dietro. Ma

c’è anche poco degrado delle gomme, abbiamo visto che tutti e

tre davanti partiamo con le medie”.

Meno soddisfatto della sua prova il compagno di squadra,

Valtteri Bottas: “Ieri mi sentivo forte, non so cosa sia

successo stanotte. In qualifica ho faticato tanto, soprattutto

in curva 1, a differenza di ieri, quando gestivo tutto meglio –

ha spiegato il finlandese -. Abbiamo due macchine contro Max,

spero che l’aderenza sul nostro lato sia migliore. Sicuramente

potremo fare qualcosa”. (ANSA).



