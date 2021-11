Gp Qatar: Verstappen convocato da commissari, rischia penalità

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Max Verstappen è stato convocato dai

commissari con l’ipotesi di aver ignorato le doppie bandiere

gialle sventolate durante il suo ultimo giro nelle qualifiche

del Gp del Qatar, in cui ha ottenuto il secondo tempo dietro a

Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull dovrà presentarsi

dagli steward alle 13 ora locale, quattro ore prima della

partenza del Gp, e quindi attendere la loro decisione, che

potrebbe arrivare a ridosso del semaforo verde.

Fin dal termine delle qualifiche nel paddock si discuteva

sulla situazione occorsa nella Q3, quando Pierre Gasly si era

fermato sul rettilineo del traguardo a causa dei danni subiti

dalla sua Alpha Tauri nell’urtare un cordolo. Verstappen,

impegnato nel giro veloce, non ha notato o ignorato le bandiere

gialle esposte sulla sua sinistra, peraltro un segnale non

confermato dai pannelli luminosi, che impongono di rallentare

immediatamente. Gli steward intendono arrivare ad un chiarimento

in proposito, ma se Verstappen fosse ritenuto colpevole di aver

ignorato le bandiere perderebbe il suo tempo sul giro finale e

potrebbe anche affrontare una penalità in griglia. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte