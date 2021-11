Gp Qatar: Verstappen “era lotta leale, non avrò penalità”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 NOV – In attesa di una decisione sul

ricorso Mercedes, Max Verstappen in conferenza stampa a Losail

torna sul discusso momento del duello con Lewis Hamilton nel Gp

del Brasile, ritenendo di essersi comportato secondo le regole.

“Siamo piloti, sappiamo esattamente cosa possiamo o non possiamo

fare – ha detto l’olandese -. In quel momento le gomme erano

consumate e staccavamo molto tardi. Se avessi sterzato più

bruscamente sarei finito in testacoda. Ho cercato di controllare

la macchina e oggi farei esattamente le stesse cose”.

“Non sono sorpreso dalla richiesta di revisione da parte di

Mercedes – ha proseguito il pilota della Red Bull -, ma non

penso che sarò penalizzato e se accadesse non sarebbe la fine

del mondo. Comunque è stata una lotta, dura ma leale, tra due

che si stanno giocando il Mondiale. Penso che sia stata una

grande battaglia, mi sono divertito. Poi loro hanno vinto ed è

stato giusto così poiché erano più veloci”. (ANSA).



