Gp Russia: Bottas domina anche seconde libere, 8/o Leclerc

(ANSA) – ROMA, 25 SET – Valtteri Bottas, con la Mercedes, si

conferma il più veloce anche nelle seconde libere del Gp di

Russia 2020, decima tappa del Mondiale di Formula 1. Con

1’33″519, il finlandese precede di circa due decimi il compagno

di squadra, Lewis Hamilton, che in mattinata aveva chiuso

sorprendentemente penultimo. Ben dietro alla due Mercedes si

mantiene al terzo posto Daniel Ricciardo con la Renault, a oltre

un secondo da Bottas, seguito da Carlos Sainz su McLaren. Ottavo

e decimo posto per le Ferrari, staccate di oltre 1,5 secondi,

con Charles Leclerc un poco più rapido di Sebastian Vettel.

Un po’ più rapido di Leclerc, che via radio ha lamentato

alcune vibrazioni alla sua SF1000, è stato Max Verstappen, anche

lui alle prese con qualche problemino alla Red Bull, che però

non gli ha impedito nel finale di segnare un buon tempo nel

passo gara, dominato anche questo da Bottas, con 1’38”5 su

gomme dure. Indietro le due Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen 14/o

e Antonio Giovinazzi 19/o, staccate di oltre due secondi dalle

Mercedes. (ANSA).



