Gp Sochi: Vettel “sono parte team Ferrari, peccato per Mugello”

(ANSA) – ROMA, 24 SET – “Essere un pilota della Ferrari è

sempre molto bello, mi sento e sono ancora parte del team. Credo

che l’ultima gara con la Rossa sarà molto emozionante ma ora

sono concentrato su quella di domenica. Peccato non aver

celebrato bene al Mugello”. Lo ha detto Sebastian Vettel nella

conferenza stampa in vista del Gp di Russia a Sochi, che lo

avvicina sempre più all’addio alla Scuderia prima di passare nel

2021 alla futura Aston Martin Una gara in cui Lewis Hamilton potrebbe eguagliare il record

di vittorie di Michael Schumacher: “Direi che da una parte mi

dispiace, per tutto quello che Michael ha rappresentato per me e

la Germania – ha affermato il ferrarista -. Ho sempre pensato in

passato che i suoi record fossero irraggiungibili, invece Lewis

sta facendo un’impresa e ne sono felice, perché è un grande

pilota. Quindi provo sentimenti contrastanti, perché stimo

Hamilton e penso lo meriti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte