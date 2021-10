Gp Turchia: Leclerc, ‘spingerò ma avversario è McLaren’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Io aspiro sempre al gradino più

alto, anche quando parto 15/o o se è molte volte difficile come

in quest’anno. Io spingerò per questo, avendo in testa che il

campionato non ce lo giochiamo con i due davanti”, Mercedes e

Red Bull, “ma di più con la McLaren, e bisogna prendere punti

importanti domani”. Così Charles Leclerc a Sky Sport dopo le

qualifiche del Gp Turchia. Il pilota Ferrari domani partirà

terzo, dietro a Bottas su Mercedes e Verstappen su Red Bull.

“La macchina – ha aggiunto Leclerc – è stata molta buona già

dalla Fp1. Con la pioggia stamattina abbiamo fatto un po’ più di

fatica, però non era male. Ora in qualifica ho ritrovato il

feeling di ieri, con il motore ovviamente da Sochi un po’ più

potente”. (ANSA).



