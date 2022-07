Gp Ungheria: Verstappen, vittoria frutto di grande strategia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – L’ottava vittoria stagionale per Max

Verstappen è fin qui la più bella dell’anno, forse anche

dell’intera carriera. Dal decimo al primo posto in Ungheria, un

risultato che nemmeno il leader del mondiale si aspettava: “Al

via speravo di avvicinarmi al podio – ha ammesso il pilota della

Red Bull – invece ho vinto, nonostante un testa coda”. Un

successo frutto “di una grande strategia, con cambi (gomme, ndr)

tempestivi e tutti azzeccati. E’ stata una gara divertente – ha

aggiunto – con tanti sorpassi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte