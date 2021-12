Graffiti illegali, denunciato writer ventenne a Parma

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 DIC – Ha imbrattato con graffiti ‘illegali’ i muri di diverse zone di Parma. Protagonista della

vicenda un ‘writer’ 20enne, denunciato al termine di una

operazione congiunta della Polizia Locale e dei Carabinieri

avviata lo scorso agosto. Il giovane è stato ‘incastrato’ da

varie prove, tra cui gli esiti delle perquisizioni avvenute

nella sua abitazione, dove sono state rinvenute alcune

bombolette di vernice spray e svariate bozze di graffiti, su

carta e superfici in plexiglass, della stessa fattura di quelli

comparsi in città a firma ‘Soi’ . Al giovane, vigili e militari sono risaliti anche grazie

alle riprese delle telecamere di video sorveglianza che lo

hanno immortalato mentre imbrattava conuna bomboletta di vernice

spray il muro di un edificio in un borgo del centro storico. In

quell’occasione il 20enne era in compagnia di un altro giovane,

residente nella provincia di Brescia, già denunciato a settembre

per lo stesso reato. Grazie all’attività degli agenti della

Polizia Locale e dell’Arma in passato, è stato denunciato anche

un altro writer illegale: minorenne è stato deferito

all’autorità giudiziaria presso il Tribunale per i minorenni di

Bologna. Adesso l’attività di indagine proseguirà per

l’individuazione degli ulteriori responsabili dei graffiti

apparsi a Parma nel corso del 2021. (ANSA).



—

