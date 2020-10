Grande farsa Ue sui migranti: ricollocati solo 33 su 24mila

Il grafico del Viminale illustra la situazione relativa al numero degli immigrati clandestini che sono sbarcati sulle coste italiane negli ultimi tre anni. La prima colonnina blu è relativa al 2018 e conta ben 21.112 arrivi. Quella successiva di un colore rosso acceso certifica il successo di Matteo Salvini al ministero dell’Interno: il numero degli irregolari sbarcati nel nostro Paese scende vorticosamente a 7.722. L’ultima, per uno scherzo del destino, è verde ma non verde leghista. Il Viminale è ormai gestito da Luciana Lamorgese e al governo siedono democratici, grillini e renziani. La loro gestione dei flussi migratori è a dir poco disastrosa. La terza colonnina, sebbene copra solo fino al primo ottobre, è già oltre quella relativa al 2018: si sfiorano i 24mila. Per l’esattezza: 23.726. E di questi ne sono stati ricollocati appena trentatré.

Che i ricollocamenti siano una farsa è ormai sotto gli occhi di tutti. Eppure a Bruxelles continuano a usare parole come “solidarietà” e “accoglienza”. Anche il nuovo Patto sulle migrazioni e l’asilo, recentemente presentato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, auspica un “allentamento della pressione migratoria sui Paesi costieri” attraverso una “solidarietà obbligatoria tra Stati membri” . Bisogna sperare che in futuro in Europa cambi qualcosa, perché sino a oggi gli Stati membri si sono dimostrati sordi al grido di allarme lanciato in continuazione dal nostro Paese. A smascherare tutto questo egoismo è stata l’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, presentando una interrogazione prioritaria per sapere l’esatto numero degli immigrati ricollocati quest’anno. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni quotidiani avevano pubblicato un report del Viminale in cui si ammetteva che nessuno dei migranti sbarcati quest’anno in Italia era stato redistribuito in un altro Paese dell’Unione europea.

In realtà la cifra non è esatta. Ma non di molto. “Ad oggi 335 richiedenti sono stati trasferiti dall’Italia in altri Stati membri, compresi 302 provenineti da sbarchi che hanno avuto luogo nel 2019, e 33 da sbarchi che hanno avuto luogo nel 2020” , ha spiegato Ylva Johansson, da quest’anno commissario agli Affari interni della commissione von der Leyen. Trentatré, dunque. Una cifra a dir poco umiliante per il nostro Paese che da sempre è il primo porto di sbarco della stragrande maggioranza dei disperati che partono dalle coste del Nord Africa. Ma non solo. Perché i 23.726 arrivati dall’inizio dell’anno non tengono conto degli “sbarchi fantasma” e della rotta che passa lungo il confine del Friuli Venezia Giulia. “In tale contesto – lamenta la Sardone – risulta assurdo che non ci sia alcuna solidarietà da altri Paesi europei, anche in considerazione dell’emergenza coronavirus” .