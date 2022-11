Grande Fratello Vip, positiva al lCovid anche Pamela Prati

Condividi l'articolo

“Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”. Lo scrive Pamela Prati sul suo profilo Instagram, dopo che ieri quattro inquilini della Casa sono risultati positivi. Pamela Prati era stata eliminata dal reality show giovedì scorso ed era stata accolta in studio tra baci e abbracci.

“Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata – continua la showgirl nel suo post -. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale”.

