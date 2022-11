Grande Fratello Vip, quattro concorrenti positivi al Covid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Il Covid entra nella casa del Grande

Fratello Vip: con una una nota pubblicata sui profili social

ufficiali il programma, condotto da Alfonso Signorini su Canale

5, ha annunciato che sono risultati positivi al virus Patrizia

Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, che “sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando

momentaneamente la Casa”, in attesa di rientrare appena

possibile.

“A seguito di controlli medici – si legge nel comunicato del

GF Vip – Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si

è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i

risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre

casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio

Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati

lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare

appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i

controlli necessari sul cast e la situazione è in costante

monitoraggio”.

Nel frattempo. spiega ancora la nota, “i concorrenti –

informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare

la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi”.

Il televoto, “che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia

Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato

annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite

sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. (ANSA).



