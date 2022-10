“Grande opportunità”. FI in Europa chiede regole comuni contro la violenza domestica

Condividi l'articolo

La lotta alla violenza domestica e alla violenza sulle donne è uno dei capisaldi di Luisa Regimenti, europarlamentare di Forza Italia e relatrice per il Ppe in commissione Giuridica sulla proposta di direttiva del Parlamento Ue e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e a quella domestica. “ Abbiamo una grande opportunità per creare regole comuni e intervenire con una sola voce contro la violenza domestica sulle donne “, ha affermato l’europarlamentare.

Luisa Regimenti ha poi aggiunto: “ L’arrivo per la prima volta in aula del parlamento europeo di una direttiva che intende introdurre regole più stringenti ed efficaci per combattere questo gravissimo fenomeno è una notizia importante e che fa ben sperare “. Si tratta di un primo passo al quale non bisogna fermarsi ma che è necessario per ottenere risultati sempre più concreti nella lotta contro la violenza sulle donne. “ Il numero allarmante di femminicidi in Europa purtroppo non diminuisce. Questo perché gli strumenti che abbiamo ora non sono sufficienti “, ha spiegato l’esponente azzurra, sottolineando che l’unica strada per invertire questa tendenza è rappresentata da “ un’adeguata protezione legale, audizioni efficaci, ordini restrittivi, rifugi, consulenza e sostegno finanziario per le donne vittime di violenza domestica “.

L’importanza dell’educazione

A tutto questo, però, si deve anche aggiungere un programma scolastico orientato al rispetto, “ un’educazione volta a dire no alla discriminazione e ad ogni forma di violenza “. La strada per l’ottenimento di risultati degni di nota è appena stata intrapresa e per questo motivo la battaglia “ non dovrà conoscere momenti di tregua “. Luisa Regimenti ha assicurato il suo impegno per la causa, offrendo tutto il suo supporto per arrivare a una quadra.

“ Così come ho fatto quando sono stata relatrice nella relazione sull’impatto della violenza domestica sui diritti di custodia su donne e bambini, anche oggi rinnoverò il mio impegno perché si lavori ad efficaci misure preventive e repressive “, ha rivendicato l’eurodeputata. Luisa Regimenti ha poi concluso, chiedendo che “ nelle cause relative alla violenza domestica, ci sia un maggiore interscambio tra i tribunali civili e penali, ma soprattutto che l’interesse del minore venga sempre messo al primo posto “.

