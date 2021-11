Grattacielo crollato a Lagos, salgono a 36 le vittime

Condividi l'articolo









E’ salito a 36, fra cui tre donne, il numero di persone morte nel crollo di un edificio di 21 piani in costruzione a Lagos, la capitale economica della Nigeria. Lo ha riferito la Protezione civile nigeriana (Nema) mentre continuano le operazioni di ricerca di altre eventuali vittime o ulteriori sopravvissuti rispetto ai nove già estratti vivi dalle macerie.

Il grattacielo era in costruzione nell’esclusivo quartiere di Ikoyi ed è crollato lunedì pomeriggio, per motivi ancora da accertare attraverso un’inchiesta, mentre decine di operai erano al lavoro.

Famiglie e parenti dei dispersi continuano ad attendere notizie sul sito ancora tre giorni dopo il disastro mentre mezzi pesanti sono stati mobilitati per le operazioni di rimozione delle macerie. Ieri i soccorritori avevano contato 22 vittime ma poi diversi cadaveri sono stati trovati durante la notte.

