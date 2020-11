Grattacielo Regione Piemonte, 8 rinvii a giudizio

(ANSA) – TORINO, 23 NOV – Otto rinvii a giudizio sono stati

disposti oggi al termine dell’udienza preliminare per un filone

d’inchiesta relativo alla costruzione del grattacielo destinato

a ospitare, a Torino, gli uffici della Regione

Piemonte. Il provvedimento riguarda funzionari dell’ente e

amministratori di società fornitrici. Per cinque di loro il pm

Francesco Pelosi ha contestato il concorso in peculato da 15

milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite o

materiali mai entrati in cantiere. Il processo si aprirà nel

maggio del 2021.

Risalgono al 2014-2015, e si riferiscono a materiali non

adeguati come le piastrelle o mai forniti nell’ambito di

contratti d’appalto stipulati fra la Regione Piemonte e la Torre

Regione Piemonte Scarl, gli episodi contestati nell’inchiesta

dei carabinieri sul Grattacielo della Regione Piemonte. A

coordinarla è il pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi. I

reati contestati, a seconda delle singole posizioni, sono

l’abuso in atti di ufficio, l’inadempimento contrattuale in

pubbliche forniture, il peculato e il falso. (ANSA).



