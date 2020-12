Grave incidente all’incrocio tra la Marecchiese e via Ponte Verucchio

Nella giornata odierna alle 13:08 I vigili del fuoco di Rimini del distaccamento di Novafeltria sono intervenuti per incidente stradale tra due autovetture sulla strada marecchiese all’incrocio con la via ponte Verucchio. All’arrivo sul posto la squadra VF ha provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte e ad estrarre dall’abitacolo uno dei quattro occupanti della vettura, rimasto incastrato all’interno della stessa. L’estrazione della persona incastrata ha richiesto l’uso di un gruppo divaricatore, attrezzatura oleodinamica con circuiti in pressione fino a 380 bar, utilizzata, fra le altre cose, per il taglio e l’allargamento degli elementi metallici della carrozzeria e del telaio. Presente sul posto elicottero e ambulanze del 118 per prestare le cure agli occupanti delle vetture coinvolte. Presenti anche i Carabinieri.

