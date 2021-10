++ Gravina, 14 Comitati Lnd hanno chiesto intervento Figc ++

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “La situazione della Lega Nazionale

Dilettanti? Non sono preoccupato assolutamente, sono abbastanza

sereno. Vedo che c’è molta fibrillazione. Mi dispiace per il

presidente Sibilia ma proprio oggi mi è arrivata una richiesta

da 14-15 comitati che chiedono un intervento da parte della

federazione”. Lo ha detto il n.1 della Figc Gabriele Gravina a

margine di un evento al Coni, dopo le dimissioni del presidente

della Lnd, Cosimo Sibilia. “Questo sarà oggetto di riflessione

all’interno del Consiglio federale ma dimostra che c’era in atto

un progetto di sfiducia verso il presidente Sibilia e di questo

il calcio deve tener conto”. (ANSA).



