Gravina “grande amarezza Azzurre, ma ora niente tensioni”

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “C’è molto dispiacere, soprattutto

per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, non centrare

una qualificazione su cui avevamo puntato moltissimo un po’ di

amarezza la dà. Dobbiamo accantonare la delusione, a breve

avremo due appuntamenti importanti per centrare il Mondiale

2023”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul flop

dell’Italia da Euro donne. A chi propone di affiancare a Milena

Bertolini, un ‘doppio’, Gravina ribatte: “Ragionando così,

vogliamo il male della Nazionale. Abbiamo già tensioni esterne

legate a un’eliminazione molto rapida, accompagnata anche da un

senso di colpa delle atlete e della ct”. (ANSA).



