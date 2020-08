Gravina insiste, via Serie A 12/9 pista poco percorribile

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – E’ praticamente impossibile che il

campionato di Serie A 2020-’21 possa partire nel week end del

12-13 settembre. A ribadire questa tesi, intervendo nel corso di ‘Dribbling’ su RaiDue, è il presidente della federcalcio

Gabriele Gravina. “Il problema è mettere insieme gli impegni e

trovare le condizioni per non creare disagi ai tesserati –

spiega -. Immaginate una finale di Champions League tutta

italiana, il 23 agosto. A fine agosto, poi, ci sono le

convocazioni nazionale per la finestra della prima settimana di

settembre. Iniziare il 12 mi sembra una via poco percorribile.

Bisogna cadenzare le gare di campionato, ed essere responsabili

non facendoci trovare impreparati e senza commettere gli errori

del passato”. Ed ecco allora che, per Gravina, non è più

rimandabile la riforma dei campionati anche se non potrà partire

da subito. “La riforma dei campionati è uno degli argomenti da

affrontare in tempi rapidi – dice -: è un’importante esigenza

che non è mai stata affrontata e invece dobbiamo farla. Ci sono

tutte le condizioni”.

Nel discorso può rientrare anche l’introduzione dei playoff? “L’idea di una leggera modifica – risponde Gravina – nasce da

un’esigenza di emergenza a causa di un maledetto virus e che

comunque si ripresenterà, a mio avviso, verso ottobre-novembre

del 2022 quando ci saranno i Mondiali in Qatar. e avremo

un’ulteriore sospensione”. Quindi, secondo il presidente della

Figc, “dobbiamo avere la capacità di saper proporre innovazioni,

che generano sempre un momento di paura ma noi dobbiamo

vincerla. Il calcio ha bisogno di qualcosa di particolarmente

innovativo, che tenga conto delle condizioni oggettive del

momento. Noi ne abbiamo due: l’evoluzione epidemiologica, che

non conosciamo, e il protocollo con cui dobbiamo fare i conti, e

che per la prossima stagione così com’è diventa inapplicabile”.

(ANSA).



