Gravina, le seconde squadre fanno bene alla Nazionale

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 27 NOV – “Il progetto seconde squadre fa

bene alla Nazionale e anche alla Juventus. Basti pensare che la

società bianconera ha schierato nella seconda squadra 97

giocatori e il 28% ha già esordito in prima squadra. Il progetto

è stato visionato in maniera frettolosa, non approfondita mentre

è sotto gli occhi di tutti che una società che ha creduto in

quel progetto ha effetti positivi, importanti a livello di

sistema del calcio italiano”. Lo ha affermato il presidente

della Figc, Gabriele Gravina, alla tavola rotonda ‘Le seconde

squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?,

organizzata da Juventus all’Allianz Stadium.

“Siamo la quarta forza a livello internazionale, ma siamo

terzultimi per quanto riguarda l’utilizzo dei giovani formati in

casa. – ha detto Gravina – Dobbiamo creare gli strumenti per

favorire questa crescita. Abbiamo avviato dei confronti con la

Lega Serie A, la famosa Lista 25, ma ha creato un dimezzamento

dell’utilizzo dei giovani e questo richiede delle riflessioni”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte