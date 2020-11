Gravina “U21 grande, ha fatto fronte a tante difficoltà”

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “La qualificazione alla seconda fase

dell’Europeo Under 21 ci rende molto orgogliosi, ma al di là del

risultato sportivo quello che va sottolineato è lo spirito,

l’organizzazione e i valori messi in campo dal gruppo di

Nicolato, con il quale mi sono già congratulato”. Il presidente

della Figc, Gabriele Gravina, si è complimentato con gli

azzurrini che battendo il Lussemburgo hanno staccato il pass per

il torneo continentale. “Le criticità del momento hanno

sottoposto ad uno stress ulteriore i giocatori e lo staff –

sottolinea il numero uno del calcio -, eppure grazie al lavoro

del Club Italia, di tutto lo staff e dell’Under 20, chiamata a

sostituire i compagni più grandi in un’occasione decisiva, siamo

riusciti a fronteggiare tutte le difficoltà, dimostrando di

essere un’unica grande squadra”. (ANSA).



