Grease, nel prequel la nascita delle Pink Ladies

Un viaggio nel tempo, a ritmo di bella musica, ma non solo, perché le protagoniste sono un gruppo di ragazze giovani, ribelli, che dopo essersi sentite isolate si uniscono e fondano quella destinata ad essere la gang femminile più nota del cinema. Ambientata quattro anni prima del musical Grease con protagonisti John Travolta e la compianta Olivia Newton-John nei ruoli di Danny Zucko e Sandy Olsson, arriva “Grease: Rise of the Pink Ladies”, serie prequel che ci riporta agli anni ’50 e alla nascita della gang più rivoluzionaria della Rydell High, le Pink Ladies, che questa volta sono le protagoniste assolute. La serie è disponibile dal 7 aprile su Paramount+, a circa 45 anni di distanza dalla pellicola del ’78 divenuta un cult, candidata a un Oscar e a 4 Golden Globe.

“Un nuovo anno si apre per la Rydell High School – dicono da Paramount+ – ma qualcosa deve cambiare e a riscrivere le regole sarà un gruppo di ragazze unite dal desiderio di farsi valere in una scuola dove pregiudizi e chiacchiere sono all’ordine del giorno”. In onore alle sue radici musical, lo show creato da Annabel Oakes è una commedia romantica infarcita di momenti musicali e messaggi importanti: i nuovi brani inediti sono stati composti per l’occasione da Justin Tranter, autore nominato ai Grammy, mentre le coreografie sono affidate a Jamal Sims, già coreografo ufficiale di RuPaul’s Drag Race. Nel 1954 alla Rydell High c’è aria di sommossa. Prima che il rock ‘n’ roll spadroneggi, prima che i Thunderbirds di Danny diventino i più fighi del liceo Rydell High, un quartetto di emarginate con una visione futuristica del proprio ruolo nella società unisce le forze, dando vita alle Pink Ladies e creando scompiglio tra i corridoi e per le strade della città. Quattro ragazze sono al centro della storia: Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara), ma nel cast della serie troviamo anche Shanel Bailey, Madison Thompson, Jonathan Nieves e Jackie Hoffman nei panni della preside McGee. Con “Grease: Rise of the Pink Ladies” l’aspetto più eversivo della gang femminile negli anni ’50 conquista il centro del palcoscenico.

L’approfondimento sui personaggi è accompagnato da momenti di puro musical, colori sgargianti e costumi da sogno. “Le nostre protagoniste vivranno le loro esperienze sotto un’altra prospettiva e scopriranno che si sovrappongono a quelle di altre identità marginalizzate”, ha dichiarato la showrunner della serie Annabel Oakes. “Penso che abbiamo l’opportunità di rappresentare le tante difficoltà che incontriamo ancora oggi, come il razzismo. Raccontare la storia delle “bad girls” del gruppo Pink Ladies potrebbe essere una buona opportunità per portare Grease verso un pubblico giovane di nuova generazione”. Nella serie, a parte la preside McGee, non sono inclusi altri personaggi apparsi nel film. Ricordiamo che Grease ha detenuto per molti anni il primato di pellicola con il maggior incasso di sempre. La colonna sonora ha venduto solo negli Stati Uniti ben 8 milioni di copie. L’anno scorso se n’è andata Olivia Newton-John, la grande protagonista di Grease. L’attrice aveva 73 anni. Alla sua scomparsa, ad agosto, John Travolta ha testimoniato così il suo dolore: “Mia cara Olivia, tu hai reso migliori le nostre vite. E l’impatto che hai avuto su tutti noi è stato incredibile. Sono diventato tuo dal primo momento in cui ti ho vista, e lo sarò per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.

