Greco esordisce in B,è primo giocatore originario Madagascar

(ANSA) – ROMA, 18 APR – Tornato da una settimana in forza al

Vicenza dopo il fallimento del Catania e la cancellazione degli

etnei dalla serie C (con relativo svincolo dei suoi calciatori),

Jean Freddi Greco oggi è entrato al 16′ st della partita persa

1-2 contro il Perugia stabilendo un primato. E’ infatti il primo

calciatore originario del Madagascar (è nato ad Andohatapenaka

21 anni fa) a giocare in uno dei principali campionati italiani.

Freddi Greco, adottato quando era bambino da una famiglia che

vive a Roma, è un centrocampista mancino di tecnica, fisicità e

molto duttile: infatti è stato impiegato in tutti i ruoli della

mediana, oltre che da laterale di difesa. Il suo modello è

Daniele De Rossi, e ha cominciato a mettersi in luce nelle

giovanili della Roma, fino a guadagnarsi, essendo in possesso

della cittadinanza italiana, la maglia azzurra delle nazionali

under 17 (22 presenze), under 18 (20 presenze) e under 20 (per

ora una sola apparizione, a marzo di quest’anno).

A livello giovanile ha fatto parte anche del Torino, dove la

Roma lo mandò a luglio del 2019. (ANSA).



—

