Greco nuovo Presidente Associazione Italiana AI

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Gianluigi Greco è il nuovo Presidente

dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale

(AIxIA), subentra a Piero Poccianti che l’Associazione ringrazia “per l’importante operato svolto nel quadriennio 2018-2021”. Nel

corso dell’elezione, l’Assemblea degli Associati ha nominato

anche i nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei

Revisori.

Professore ordinario di Informatica presso l’Università

della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di Direttore del

Dipartimento di Matematica e Informatica, Greco ha una

ventennale attività di ricerca nel settore. Si è interessato a

vari ambiti dell’Intelligenza Artificiale, spaziando dallo

studio di metodi e tecniche per la rappresentazione e il

ragionamento automatico su basi di conoscenza, alla definizione

di meccanismi di coordinamento e collaborazione in sistemi

multi-agente, allo sviluppo di algoritmi rispondenti a principi

di fairness nell’ambito di sistemi AI per il decision-making.

“Ringrazio l’Associazione per la fiducia che mi è stata

accordata – dichiara Greco – L’Intelligenza Artificiale ha ormai

da tempo valicato i confini della ricerca scientifica,

trasformando la nostra vita e le nostre relazioni sociali.

Diventa sempre più importante sensibilizzare le cittadine e i

cittadini sulle grandi opportunità e sui rischi di queste

tecnologie e, al contempo, promuovere ricerca teorica e

applicata sull’IA che sappia portare benefici alle persone e

alla società, diventando un ingrediente essenziale per un

modello di sviluppo pienamente sostenibile. Questa è la sfida,

ma sono certo che l’Associazione saprà affrontarla con slancio e

competenza”. (ANSA).



