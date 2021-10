Green pass: 13 indagati ‘antisistema’ da Digos Vicenza

Condividi l'articolo









(ANSA) – VICENZA, 12 OTT – La Digos di Vicenza ha indagato 13

persone ‘antisistema’, due delle quali per istigazione a

delinquere e per minacce al presidente della Repubblica, al

premier Draghi, a esponenti del mondo scientifico e a

giornalisti responsabili o sostenitori dei provvedimenti contro

il Covid.

Le indagini, iniziate lo scorso luglio, si sono focalizzate

in particolar modo a post su Instagram e al gruppo di

discussione ‘Il coraggio del dubbio’ su Telegram.

Negli scritti, oltre a frasi farneticanti e minacce,

aizzavano i partecipanti ad azioni di protesta come fermare i

treni e altre iniziative simili per guadagnarsi l’attenzione dei

media. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte