Green pass: 4 manifestanti fermati a Milano dopo carica

(ANSA) – MILANO, 02 OTT – Le forze dell’ordine hanno bloccato

in viale Monza, all’altezza del ponte ferroviario di via

Bolzano, quello che resta del corteo milanese del ‘no green

pass’, dove era giunto dopo aver imboccato via Padova. Un

piccolo gruppo di persone ha cercato di forzare il blocco della

Polizia, che dopo la carica ha fermato e portato in Questura

almeno quattro manifestanti.

Altri tre erano stati fermati in precedenza in Porta Venezia.

A supporto degli agenti di Polizia sono immediatamente

intervenute anche le forze di pronto

intervento di Guardia di Finanza e Carabinieri. (ANSA).



—

